Шанс для креаторов: прием заявок на главную национальную премию продлили до 20 ноября 2026

Подать заявку на VI Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий можно до 20 ноября. Лауреатов объявят 1 декабря в концертном зале «Зарядье».

Прием заявок на премию продлили до 20 ноября 2026 года, сообщил организатор — Единый центр креативной экономики. Участвовать могут регионы и муниципалитеты, компании, учреждения культуры и образования, проектные команды и отдельные авторы.

Награды вручат в 12 номинациях — восьми основных и четырех специальных. Впервые в список включили «Креативный туризм» для проектов по развитию региональной туриндустрии и «Креативное поколение» для форматов поддержки молодежи в креативных отраслях. Об этом пишет «Парламентская газета».

Оргкомитет выберет не более трех финалистов в каждой основной номинации. Победителей определит жюри из 47 экспертов. Больше всего заявок уже поступило из Москвы, Башкортостана, Волгоградской и Московской областей.

Участникам, которые направили заявки с 6 по 8 октября, нужно проверить их статус в личном кабинете. В эти дни на сайте премии произошел технический сбой.