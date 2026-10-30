ФСБУ 10/2026 «Расходы»: бухгалтерам рассказали, что проверить в учетной политике до 2027 года

Минфин России утвердил ФСБУ 10/2026 «Расходы», который заменит ПБУ 10/99 и станет обязательным начиная с отчетности за 2027 год. Уже сейчас бухгалтерам стоит проверить учетную политику, классификацию затрат и договоры с долгой коммерческой отсрочкой платежа.

В новом стандарте появится двухуровневая классификация: расходы будут делиться на включаемые и не включаемые в чистую прибыль (убыток). Отдельное внимание потребуется уделить дисконтированию: при коммерческой отсрочке свыше 12 месяцев расход признается по цене немедленной оплаты, а разница отражается как процентный расход.

Читайте в нашей статье, что именно меняет ФСБУ 10/2026, какие операции не признаются расходами, какие ошибки чаще всего допускают при переходе и какой чек-лист поможет подготовиться к новому стандарту без авралов.

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Разобраться в десяти новых ФСБУ по отдельным статьям можно, но на практике стандарты работают только во взаимосвязи: доходы влияют на расходы, расходы — на отчетность, а отчетность — на учетную политику и налоговые риски.

На курсе «Десять новых ФСБУ 2027» вы последовательно разберете ФСБУ 9/2025 «Доходы», ФСБУ 10/2026 «Расходы», ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», а также стандарты по запасам, ОС, НМА, капвложениям, аренде, инвентаризации, документообороту и событиям после отчетной даты.

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