ВТБ откроет льготную ипотеку под 8% для жилья в Крыму

Жители Крыма и Севастополя смогут оформить льготную ипотеку под 8% годовых на новостройки и апартаменты. Прием заявок по программе ВТБ откроет в начале ноября 2026 года.

С 2 ноября 2026 года ВТБ начнет принимать заявки по программе «Ипотека на новых территориях» для покупки строящегося жилья и апартаментов в Крыму и Севастополе. Ставка по льготному кредиту составит 8% годовых.

Подать заявку можно через экосистему недвижимости М2, позднее программа станет доступна и по другим каналам банка. Максимальная сумма кредита составит 8 млн рублей, первоначальный взнос начинается от 20,1%.

Льготная программа распространяется на покупку квартир и апартаментов у застройщиков в Крыму и Севастополе. По словам управляющего ВТБ в Крыму Сергея Билецкого, спрос на ипотеку на полуострове остается высоким. За девять месяцев 2026 года банк выдал в регионе ипотечных кредитов на 4,2 млрд рублей, что в 1,5 раза больше показателя прошлого года.

«Для многих семей полуострова собственное жилье действительно важная цель, и расширение льготной программы поможет сделать первый шаг к ее достижению: переехать в новую квартиру или апартаменты на более доступных условиях. Кроме того, программа дополнительно поддержит строительную отрасль», — отметил Сергей Билецкий.

Приобрести недвижимость можно как в офисах банка, так и дистанционно из любого региона России. Застройщики-партнеры ВТБ предоставляют сервисы удаленного подбора жилья, а банк и платформа М2 позволяют оформить сделку без личного посещения офиса или центра продаж.