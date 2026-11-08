Лимит доходов по патенту снижается поэтапно до 10 млн рублей

Предельный размер годового дохода для применения ПСН сокращается в три этапа, напомнило УФНС. Если ранее действовала планка в 60 млн рублей, то в 2026 году лимит составляет 20 млн рублей.

В 2027 году допустимый порог снизится до 15 млн рублей, а с 2028 года зафиксируется на уровне 10 млн рублей. При определении права на патент учитываются доходы как за текущий календарный год, так и за предшествующий.

В случае совмещения ПСН с упрощенной системой налогообложения доходы по обоим спецрежимам суммируются.

При превышении установленной суммы предприниматель считается утратившим право на спецрежим с начала налогового периода, на который был выдан патент. В такой ситуации налогоплательщик обязан заявить об утрате права на ПСН и пересчитать налоговые обязательства по общей системе или УСН.