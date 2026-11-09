ФНС напомнила о налоговых льготах для благотворителей и некоммерческих организаций

Пожертвования, гранты и целевые взносы не облагаются налогами при условии их расходования на уставные цели НКО. При этом физлица, перечисляющие средства на благотворительность, имеют право вернуть часть уплаченного НДФЛ.

Создание некоммерческой организации позволяет системно привлекать ресурсы для долгосрочных социальных проектов и использовать налоговые преференции, сообщил заместитель руководителя УФНС России по Томской области Николай Приколота. В частности, сами НКО освобождены от учета целевых поступлений в составе доходов, а организации на упрощенной системе вправе применять пониженные тарифы страховых взносов.

Для физических лиц, которые направляют деньги на благотворительность, предусмотрен социальный налоговый вычет по НДФЛ. Вернуть налог можно с суммы фактически сделанных пожертвований, но в пределах 25% от годового облагаемого дохода.

При создании НКО важно заранее определиться с налоговым режимом. Упрощенка позволяет вести более простой учет, выбирать между объектами «доходы» или «доходы минус расходы», а также дает освобождение от НДС и налога на прибыль при выполнении установленных условий. На общей системе налогообложения организациям приходится сдавать более объемную отчетность.