Об открытии и закрытии зарубежных счетов нужно сообщать в налоговую за один месяц

Налогоплательщики обязаны уведомлять инспекции об открытии, закрытии или изменении реквизитов зарубежных счетов как в иностранных банках, так и в иных финорганизациях.

Подавать сведения о счетах и вкладах за пределами РФ резидентов обязывает закон о валютном регулировании и валютном контроле, напоминает налоговая служба.

Обязанность касается физических лиц с постоянным проживанием в России, организаций, а также индивидуальных предпринимателей, если зарубежный счет используется в бизнесе.

Уведомление направляют по форме, утвержденной приказом ФНС от 26.04.2024 № СД-7-14/349@. Документ можно сдать на бумаге лично, через представителя или по почте, а также в электронном виде по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.

За нарушение установленного месячного срока сдачи уведомления законодательством предусмотрен штраф.