Минфин собирается автоматически переводить пенсионные накопления в ПДС уже в 2027 году

Автоматический перевод затронет в том числе средства «молчунов» под управлением ВЭБ.РФ. Изменения планируют ввести с 2027 года.

Пенсионные накопления россиян могут автоматически перевести в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Минфин подтвердил, что разрабатывает соответствующий законопроект.

Механизм планируют распространить на всех владельцев накопительной пенсии, включая тех, кто не переводил деньги в негосударственные пенсионные фонды. Сейчас средствами таких граждан управляет государственная корпорация ВЭБ.РФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

«Предложенная мера уравнивает в правах и возможностях на формирование долгосрочных сбережений как сегодняшних клиентов Соцфонда, так и клиентов негосударственных пенсионных фондов», — заявили в Минфине.

Ведомство рассчитывает, что перевод в ПДС расширит возможности распоряжения накоплениями и позволит формировать дополнительный капитал.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности должна рассмотреть проект на этой неделе. Внести его в Госдуму планируют в начале ноября 2026 года, изменения должны вступить в силу в 2027 году, а начало автоконвертации намечено на 1 апреля.