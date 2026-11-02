Почти новая спецтехника продается со скидками 40% из-за кризиса в лизинге
Кризис в сегменте грузовых авто и специальной техники привел к росту рынка изъятого оборудования. На фоне дорогих новых машин покупатели отдают преимущество формально б/у технике.
Повторный лизинг становится выгоднее из-за высокой стоимости нового оборудования. Значительная часть техники, изъятой в 2025 году, эксплуатировалась менее года.
Ликвидные активы в среднем удается реализовать за три-шесть месяцев с дисконтом около 10% от рыночной стоимости. Продажа сложной спецтехники, которой требуется юридическая очистка, может занять до года, а скидка превышает 40%.
«Значительная часть изымаемой в 2025 году техники находилась в эксплуатации менее года и лишь формально относится к категории бывшей в употреблении», — пояснил младший управляющий директор рейтинговой службы НРА Павел Жолобов.
Предложения по такой технике остаются одними из наиболее выгодных по цене и условиям финансирования, а решения принимаются быстрее.
Наибольшая доля возвратного лизинга приходится на грузовые автомобили и специальную технику, сообщил коммерческий директор «Флит Лизинга» Руслан Моллаев. Эти сегменты в последние годы переживают кризис.