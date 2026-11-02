Правительство продлит особый порядок ввоза белорусских товаров в Россию до середины 2027 года

Бизнес сохранит льготные условия при ввозе товаров из Белоруссии еще на три квартала. Правительство официально отложило введение обязательного финансового обеспечения по СПОТ, дав участникам рынка время до конца июня 2027 года.

Импортеры смогут еще восемь месяцев не вносить обеспечительный платеж по СПОТ при ввозе товаров из Белоруссии, следует из постановления правительства. Документ опубликован 30 октября и вступил в силу 1 ноября 2026 года. Льгота распространяется на грузы от организаций и ИП, зарегистрированных исключительно в Белоруссии. Она будет действовать до 30 июня 2027 года.

По общим правилам импортер должен за два дня до пересечения границы направить в ФНС сведения о поставке и перечислить обеспечение уплаты НДС и акциза. После этого участник торговли получает QR-код, который проверяет таможня. От платежа также освобождены участники налогового мониторинга и уполномоченные экономические операторы.

Особый порядок связан с проектом декрета Высшего государственного совета Союзного государства о системе подтверждения ожидания поставки товаров, пояснили в Минфине. Страны согласовывают СПОТ с действующей системой обмена налоговыми данными.

Если совместного контроля за уплатой косвенных налогов окажется достаточно, обеспечительный платеж для белорусского направления могут не вводить. За первые три месяца работы СПОТ дополнительные поступления в российский бюджет составили 34 млрд рублей.