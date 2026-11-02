Кто имеет право получать сразу две пенсии одновременно

Право на две выплаты предусмотрено для ветеранов, инвалидов вследствие военной травмы, отдельных участников СВО и членов семей погибших. Основания установлены статьей 3 закона о государственном пенсионном обеспечении.

Две пенсии одновременно могут получать отдельные категории россиян, следует из материалов Социального фонда России. Такое право предусмотрено статьей 3 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

Государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости назначают участникам Великой Отечественной войны с инвалидностью I, II или III группы. Такое же право есть у инвалидов I–III групп, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда».

«Первая и самая многочисленная группа — военные. Если отставник выходит на общий пенсионный возраст, имеет 15 лет гражданского стажа — не считая уже учтенной службы — и 30 пенсионных коэффициентов, он может к ведомственной пенсии добавить страховую», — сказала первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

Две пенсии также могут получать инвалиды вследствие военной травмы, добровольцы, получившие увечье или заболевание при исполнении контракта, и участники боевых действий в составе формирований ДНР и ЛНР. В перечень входят пострадавшие при исполнении контрактов с организациями, содействующими Вооруженным силам России, бывшие военнослужащие, федеральные госслужащие и космонавты.

Право на две выплаты есть у родителей и не вступивших в новый брак вдов погибших призывников и добровольцев, а также у их детей с инвалидностью. Оно распространяется и на отдельные категории членов семей умерших, чьи заболевания или инвалидность были связаны с катастрофой на Чернобыльской АЭС либо ликвидацией ее последствий.