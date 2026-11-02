Почему подача нескольких заявлений в ЕГРЮЛ не гарантирует успешную регистрацию изменений

При подаче нескольких заявлений на внесение изменений в ЕГРЮЛ решение о регистрации принимается по итогам проверки каждого комплекта документов.

Подача нескольких заявлений о внесении изменений в ЕГРЮЛ не гарантирует их регистрацию. Окончательное решение налоговый орган принимает после рассмотрения каждого комплекта документов.

ФНС в чате ведомства в Telegram разъяснила порядок рассмотрения заявлений о внесении изменений в ЕГРЮЛ в ситуации, когда до завершения регистрации по форме Р13014 подается еще одно заявление.

В налоговой службе напомнили, что государственная регистрация юридических лиц носит заявительный характер. При этом регистрирующий орган оценивает полноту представленных документов, а также документов, подтверждающих обоснованность возможных возражений, в рамках рассмотрения каждого конкретного комплекта.

По итогам проверки налоговый орган принимает одно из двух решений: зарегистрировать изменения либо отказать в государственной регистрации.