Аграриям компенсируют затраты на отечественные семена с 2027 года
Правительство расширило меры поддержки сельхозпроизводителей и добавило новое направление субсидирования. С 2027 года регионы смогут возмещать аграриям расходы на покупку и высев семян отечественной селекции.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
«Это позволит активнее тиражировать семена отечественной селекции и предоставить аграриям все необходимое для того, чтобы они и дальше собирали хорошие урожаи», — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Согласно документу, с 2027 года в программу включат новое направление господдержки. Регионы смогут получать федеральные средства для компенсации аграриям затрат на приобретение и высев семян сельскохозяйственных культур отечественной селекции.
В правительстве рассчитывают, что такая мера позволит сформировать устойчивый спрос на российские семена и повысить продовольственную безопасность страны.
По словам Михаила Мишустина, принятое решение будет способствовать более широкому использованию отечественных селекционных разработок и поможет обеспечить сельхозпроизводителей необходимыми ресурсами для получения стабильных урожаев.