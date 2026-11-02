Аграриям компенсируют затраты на отечественные семена с 2027 года

Правительство расширило меры поддержки сельхозпроизводителей и добавило новое направление субсидирования. С 2027 года регионы смогут возмещать аграриям расходы на покупку и высев семян отечественной селекции.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

«Это позволит активнее тиражировать семена отечественной селекции и предоставить аграриям все необходимое для того, чтобы они и дальше собирали хорошие урожаи», — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Согласно документу, с 2027 года в программу включат новое направление господдержки. Регионы смогут получать федеральные средства для компенсации аграриям затрат на приобретение и высев семян сельскохозяйственных культур отечественной селекции.

В правительстве рассчитывают, что такая мера позволит сформировать устойчивый спрос на российские семена и повысить продовольственную безопасность страны.

По словам Михаила Мишустина, принятое решение будет способствовать более широкому использованию отечественных селекционных разработок и поможет обеспечить сельхозпроизводителей необходимыми ресурсами для получения стабильных урожаев.