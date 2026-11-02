⚡️ Итоги дня: мошенники готовят поддельные магазины к распродажам, магазины косметики сокращают выбор из-за маркетплейсов, Apple напугала немецких депутатов хакерами

Из-за перетока покупателей на маркетплейсы и их утомленности от однотипных брендов российские ретейлеры начали урезать ассортимент косметики в офлайн-магазинах, оптимизируя выбор марок в пользу наиболее востребованных.

«М.Видео» разрабатывает корпоративную ИИ-платформу с персональными рабочими зонами и умными помощниками, которые помогут сотрудникам с учетом их прав доступа быстро находить нужную информацию во внутренних документах и создавать рабочие материалы.

За первые три квартала этого года Турция увеличила экспорт черешни в Россию более чем в семь раз до 68,96 миллиона долларов, а также ощутимо нарастила поставки абрикосов, персиков и нектаринов.

В Совете Федерации обсудили способы развития хмелеводства, которые помогут вывести отечественные хозяйства из убытков и нарастить объем выращивания хмеля в 10 раз к 2030 году, сократив высокую зависимость экономики от импорта.

Стоимость экспресс-доставки в российских миллионниках в предновогодний период может вырасти на 15 процентов и достигнуть 170 рублей за километр. Это произойдет из-за удорожания топлива, ремонта автомобилей и сохраняющегося дефицита кадров.

В школах Татарстана начали тестировать ИИ-платформу «На родном», которая позволяет педагогам за считанные секунды создавать интерактивные уроки, а ученикам — практиковать разговорную речь на языках народов России с помощью цифровых голосовых аватаров.

Почти половина опрошенных россиян признает важность Дня народного единства, однако отмечают отсутствие семейных ритуалов и считают необходимым составить единую общественную традицию для празднования этого дня.

В начале декабря 2026 года «Почта России» выставит на торги единым лотом исторический комплекс Московского императорского почтамта площадью более 21 тысячи квадратных метров на Мясницкой улице, который может превратиться в штаб-квартиру крупной компании или отель.

Росавтодор и Минтранс разрабатывают систему оценки эффективности интеллектуальных транспортных систем, на внедрение которых в регионах с 2020 года потратили более 27 млрд рублей, чтобы определить реальную пользу умных светофоров для победы над пробками и пересмотреть распределение федеральных средств.

В третьем квартале 2026 года число штрафов за безбилетный проезд в наземном транспорте Москвы сократилось почти на 17 процентов по сравнению с прошлым годом благодаря усиленным проверкам контролеров.

Компания «Ростелеком» ведет переговоры с «Норникелем» о создании подземных центров обработки данных с трехуровневой системой защиты от внешних угроз и повреждений основной инфраструктуры.

Перед проведением ноябрьских распродаж злоумышленники активно запускают поддельные интернет-магазины и фишинговые сайты, копирующие известные торговые площадки, чтобы под предлогом скидок до 90% похищать персональные данные и деньги покупателей.

Первые прямые авиарейсы и билеты на новогодние праздники из Петропавловска-Камчатского в Харбин полностью распроданы, а в будущем региональные власти планируют расширять маршрутную сеть в Китай и привлекать новые авиакомпании.

По данным Ассоциации туроператоров России, в начале ноября минимальная стоимость путевок на Мальдивы и Бали упала на 15,7 и 13,6 процента соответственно по сравнению с концом октября.

В российских детских садах для воспитанников от трех до семи лет вводят игровые занятия по основам здорового питания, гигиены и выбору полезных продуктов, разработанные профильными институтами при поддержке Минпросвещения.

Сооснователь криптобиржи Binance И Хэ назвала фейком популярную в сети историю о том, что инженер компании завел роман с северокорейской шпионкой и это привело к взлому платформы, подчеркнув, что известный аналитик ZachXBT не делал подобных заявлений.

Компания Apple предупредила немецких депутатов и членов правительства о возможных хакерских атаках с использованием коммерческого шпионского ПО, способного удаленно читать переписку, отслеживать геопозицию и включать микрофон с камерой на скомпрометированных смартфонах.