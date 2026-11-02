⚡️ Итоги дня: мошенники готовят поддельные магазины к распродажам, магазины косметики сокращают выбор из-за маркетплейсов, Apple напугала немецких депутатов хакерами
Подготовили обзор главных событий дня — 2 ноября 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
Из-за перетока покупателей на маркетплейсы и их утомленности от однотипных брендов российские ретейлеры начали урезать ассортимент косметики в офлайн-магазинах, оптимизируя выбор марок в пользу наиболее востребованных.
«М.Видео» разрабатывает корпоративную ИИ-платформу с персональными рабочими зонами и умными помощниками, которые помогут сотрудникам с учетом их прав доступа быстро находить нужную информацию во внутренних документах и создавать рабочие материалы.
За первые три квартала этого года Турция увеличила экспорт черешни в Россию более чем в семь раз до 68,96 миллиона долларов, а также ощутимо нарастила поставки абрикосов, персиков и нектаринов.
В Совете Федерации обсудили способы развития хмелеводства, которые помогут вывести отечественные хозяйства из убытков и нарастить объем выращивания хмеля в 10 раз к 2030 году, сократив высокую зависимость экономики от импорта.
Стоимость экспресс-доставки в российских миллионниках в предновогодний период может вырасти на 15 процентов и достигнуть 170 рублей за километр. Это произойдет из-за удорожания топлива, ремонта автомобилей и сохраняющегося дефицита кадров.
В школах Татарстана начали тестировать ИИ-платформу «На родном», которая позволяет педагогам за считанные секунды создавать интерактивные уроки, а ученикам — практиковать разговорную речь на языках народов России с помощью цифровых голосовых аватаров.
Почти половина опрошенных россиян признает важность Дня народного единства, однако отмечают отсутствие семейных ритуалов и считают необходимым составить единую общественную традицию для празднования этого дня.
В начале декабря 2026 года «Почта России» выставит на торги единым лотом исторический комплекс Московского императорского почтамта площадью более 21 тысячи квадратных метров на Мясницкой улице, который может превратиться в штаб-квартиру крупной компании или отель.
Росавтодор и Минтранс разрабатывают систему оценки эффективности интеллектуальных транспортных систем, на внедрение которых в регионах с 2020 года потратили более 27 млрд рублей, чтобы определить реальную пользу умных светофоров для победы над пробками и пересмотреть распределение федеральных средств.
В третьем квартале 2026 года число штрафов за безбилетный проезд в наземном транспорте Москвы сократилось почти на 17 процентов по сравнению с прошлым годом благодаря усиленным проверкам контролеров.
Компания «Ростелеком» ведет переговоры с «Норникелем» о создании подземных центров обработки данных с трехуровневой системой защиты от внешних угроз и повреждений основной инфраструктуры.
Перед проведением ноябрьских распродаж злоумышленники активно запускают поддельные интернет-магазины и фишинговые сайты, копирующие известные торговые площадки, чтобы под предлогом скидок до 90% похищать персональные данные и деньги покупателей.
Первые прямые авиарейсы и билеты на новогодние праздники из Петропавловска-Камчатского в Харбин полностью распроданы, а в будущем региональные власти планируют расширять маршрутную сеть в Китай и привлекать новые авиакомпании.
По данным Ассоциации туроператоров России, в начале ноября минимальная стоимость путевок на Мальдивы и Бали упала на 15,7 и 13,6 процента соответственно по сравнению с концом октября.
В российских детских садах для воспитанников от трех до семи лет вводят игровые занятия по основам здорового питания, гигиены и выбору полезных продуктов, разработанные профильными институтами при поддержке Минпросвещения.
Сооснователь криптобиржи Binance И Хэ назвала фейком популярную в сети историю о том, что инженер компании завел роман с северокорейской шпионкой и это привело к взлому платформы, подчеркнув, что известный аналитик ZachXBT не делал подобных заявлений.
Компания Apple предупредила немецких депутатов и членов правительства о возможных хакерских атаках с использованием коммерческого шпионского ПО, способного удаленно читать переписку, отслеживать геопозицию и включать микрофон с камерой на скомпрометированных смартфонах.
Американская корпорация Apple обошла разработчика чипов Nvidia и заняла первое место в мире по рыночной капитализации, которая составила 5,03 триллиона долларов вопреки неболшому снижению котировок.