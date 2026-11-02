Почти полмиллиона российских предпринимателей выбрали АУСН к октябрю 2026 года

Свыше половины компаний и ИП, которые выбрали АУСН, ранее работали на обычной УСН. Всего к началу октября 2026 года новый режим использовали более 472 тыс. бизнесов.

На начало октября 2026 года АУСН применяли 472,5 тыс. компаний и предпринимателей, что составляет 5,9% действующего бизнеса в России. Об этом сказано в исследовании сервиса «Онлайн-бухгалтерия» от Точка Банка. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Наиболее популярным источником перехода на новый налоговый режим стала обычная упрощенная система налогообложения. Ранее на УСН работали 55,2% пользователей АУСН, еще 18,6% совмещали УСН с патентной системой. Таким образом, почти три четверти переходов на АУСН пришлись на бизнес, который использовал различные варианты «упрощенки».

Еще 23,5% компаний и предпринимателей перешли на АУСН с общей системы налогообложения. Аналитики связывают рост интереса к режиму в том числе с налоговой реформой. С 2026 года порог доходов для освобождения от НДС на УСН был снижен с 60 млн до 20 млн рублей в год, тогда как на АУСН право работать без НДС сохраняется при доходе до 60 млн рублей и штате до пяти сотрудников.

«Высокая доля АУСН в IT и науке объясняется особенностями бизнеса, которые позволяют работать и платить налоги в рамках ограничений режима – количество сотрудников, объем и структура доходов, отсутствие агентской деятельности. Также это может быть связано с экономикой небольших команд: значительную часть затрат в них нередко составляет оплата труда», — сказала эксперт сервиса «Онлайн-бухгалтерия» от Точка Банка Ольга Клепикова.

Больше всего пользователей АУСН в сфере биотехнологических исследований — 18,7%, научных исследований в области естественных и технических наук — 15,1%, издания компьютерных игр — 14,5%, розничной торговли табачной продукцией и деятельности туроператоров — по 14,4%.

Особенно активно на АУСН переходят онлайн-продавцы. По данным исследования, 86,8% селлеров, выбравших этот режим, ранее работали на обычной УСН.

При этом число переходов на АУСН значительно превышает количество отказов от режима. За период наблюдения на «автоупрощенку» перешли 470,5 тыс. компаний и предпринимателей, тогда как отказались от нее лишь 15,2 тыс. Налоговый режим привлекает бизнес в 31 раз чаще, чем теряет пользователей.