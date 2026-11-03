Отсутствие реального производства станет основанием для отказа в кодах маркировки

Оператор системы маркировки сможет проверять производителей дистанционно или с выездом на производство. Новые правила начнут действовать с 29 декабря 2026 года.

Производителям смогут отказать в выдаче кодов маркировки, если мониторинг выявит признаки отсутствия реального производства. Такие изменения есть в постановлении правительства от 27.10.2026 № 1413, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Новый порядок затронет производителей: фотокамер и фотовспышек, антисептиков и дезинфицирующих средств, парфюмерии, косметики, бытовой химии и средств личной гигиены. Также изменения распространяются на смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости, товары для детей и строительные материалы в потребительской упаковке.

Оператор сможет проверить оборудование, работников и готовую продукцию по адресу производства. Также будут сопоставляться сведения в уведомлении о начале деятельности и разрешительных документах с фактическими наименованием производителя и адресом производства. При выездной проверке производитель должен направить согласие на посещение в течение 5 рабочих дней после получения уведомления.

Основанием для отказа также станут непредставление согласия или подтверждающих материалов, решение оператора об отсутствии производства и расхождения в сведениях о способе ввода товаров в оборот и типе участника системы. Решение оператора можно будет обжаловать. Новые нормы вступят в силу 29 декабря 2026 года.