Список нарушений для выдворения иностранцев из России вырос более чем в два раза

С 3 ноября 2026 года иностранцам сможет грозить выдворение из России по 45 статьям КоАП наряду со штрафом. Ранее такая мера была предусмотрена по 22 статьям.

Перечень административных правонарушений, за которые иностранцев могут выдворить из России, увеличится более чем в два раза. Изменения законодательства вступают в силу 3 ноября 2026 года.

«По данным правоохранительных органов, число выдворений мигрантов, допустивших различные нарушения, уже выросло в 2,6 раза за минувшие полтора года», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что с 2024 года в сфере миграционной политики приняли 32 федеральных закона, 21 из которых инициировали депутаты.

Выдворение смогут назначить, в частности, за нарушение общественного порядка, неповиновение законному требованию полицейского или военнослужащего при охране госграницы. В перечень также вошли распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, дискредитация Вооруженных сил РФ и призывы к введению или продлению санкций против России, ее граждан и компаний.