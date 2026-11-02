Путин подписал закон о раскрытии данных о должниках и их имуществе в странах СНГ

Государства смогут обмениваться сведениями об исполнительных производствах, доходах и имуществе должников. Белоруссия, Казахстан и Узбекистан будут применять соглашение с ограничениями.

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения стран СНГ по обмену информацией при принудительном исполнении судебных актов.

Соглашение устанавливает порядок передачи данных об исполнительных производствах, месте работы и имущественном положении должника. Обмен также охватит сведения о банковских счетах, транспорте, долях в уставных капиталах компаний и других активах. Соглашение подписали 13 мая 2025 года Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Белоруссия будет сообщать только о наличии денег на счетах и вкладах в кредитных организациях страны. Названия банков, реквизиты счетов и суммы раскрывать не будут. Казахстан предоставит банковские сведения в части, которая не противоречит законодательству республики.

Узбекистан не будет полностью применять соглашение к исполнительным документам, выданным органами и должностными лицами вне судебной системы, а также к нотариально заверенным документам. Остальные участники соглашения оговорок о частичном применении не заявили.