ФТС официально предупредила о сбоях в информационном обмене

Сбои в работе информационных систем таможни начались 2 ноября 2026 года с 14:30 мск. ФТС проводит работы по устранению проблем.

Информационный обмен с Федеральной таможенной службой периодически замедляется, сообщило ведомство в официальном канале в «Максе». Проблемы подтвердил анализ работы информационных систем ФТС.

«ФТС России отмечает поступление обращений отдельных информационных операторов, которые сообщают о периодических замедлениях информационного обмена», — говорится в сообщении службы.

ФТС проводит мероприятия по устранению выявленных проблем. О полном восстановлении работоспособности информационных систем ведомство сообщит дополнительно.