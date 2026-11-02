Положительное сальдо ЕНС вернут не всегда: пояснения эксперта по судебной практике

ФНС может отказать, если заподозрит налогоплательщика в недобросовестности и использовании ЕНС для транзита денежных средств. Суды оценивают происхождение переплаты, связь платежей с хозяйственной деятельностью и поведение налогоплательщика.

Положительное сальдо единого налогового счета не гарантирует возврат денег. Хотя ст. 79 НК РФ дает налогоплательщику право распорядиться остатком, суды учитывают не только сумму на ЕНС, но и происхождение средств, а также обстоятельства их перечисления.

Например, в деле № А65-32382/2025 суд отказал организации в возврате почти 2,4 млн рублей. Налоговики выявили признаки схем по НДС, недостоверные сведения в ЕГРЮЛ и номинального руководителя. Суд решил, что эти деньги нельзя считать излишне уплаченным налогом.

В других делах суды также отказывали в возврате если компании перечисляли на ЕНС суммы, значительно превышающие налоговые обязательства, но не могли объяснить происхождение и цель платежей (постановления АС Западно-Сибирского округа от 18.05.2026 № Ф04-1158/2026 и АС Уральского округа от 27.03.2025 № Ф09-7737/24).

Но крупная переплата сама по себе не означает, что компания злоупотребляет правом. В одном из дел суд обязал инспекцию вернуть деньги с процентами (постановление АС Поволжского округа от 03.03.2025 № Ф06-798/2025).

Вышел экспертный разбор с пояснениями:

какие обстоятельства суды считают признаком злоупотребления при возврате положительного сальдо;

когда суды встают на сторону бизнеса;

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