Владельцев дата-центров обязали резервировать 10% мощностей для поддержки российских сайтов

Президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий частные дата-центры в России резервировать 10% площадей и мощностей для поддержки информационных ресурсов. Новые требования вступают в силу 2 ноября 2026 года.

Владимир Путин подписал указ от 2 ноября 2026 года № 802, который вводит временные меры для обеспечения бесперебойной работы информационных ресурсов на территории России.

Согласно документу, владельцы центров обработки данных (ЦОД), не относящиеся к государственным или муниципальным структурам, должны не позднее 10 дней после вступления указа в силу зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей.

Зарезервированные ресурсы продолжат использоваться самими дата-центрами до принятия решения о необходимости их предоставления для поддержки информационных ресурсов. Такое решение будет принимать специальная подкомиссия при правительственной комиссии по цифровому развитию.

После принятия решения зарезервированные площади и мощности должны быть предоставлены в течение суток.

При этом размер платы за предоставление ресурсов не может превышать предельную величину, которую установит подкомиссия.

Указ также допускает временное использование вычислительных мощностей, расположенных за пределами России, для поддержки российских информационных ресурсов. Такое решение подкомиссия сможет принимать по согласованию с ФСБ.

Правительству поручено сформировать соответствующую подкомиссию, утвердить положение о ней и порядок принятия решений. Минцифры должно провести учет свободных площадей и мощностей негосударственных дата-центров, а также установить обязательные требования к надежности и бесперебойности работы информационных ресурсов.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования — 2 ноября 2026 года.