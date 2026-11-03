Для получения лицензии на закупку табачной продукции нужно указать адрес склада

В заявлении отражают адрес помещения, где заявитель закупает, хранит и поставляет продукцию и сырье. Для хранения на складе третьего лица действуют отдельные правила.

В графе «Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности» нужно указать адрес склада заявителя, где непосредственно ведутся закупка, хранение и поставка продукции и сырья, уточнил Росалкогольтабакконтроль.

Если склад расположен не по адресу юридического лица, в заявлении также приводят сведения о постановке компании на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения.

Отдельно адрес места хранения указывают, если заявитель только хранит продукцию и сырье на складе третьего лица по договору ответственного хранения и не может открыть там обособленное подразделение. В этом случае необходимо поставить чекбокс о том, что заявленный адрес ведения лицензируемой деятельности служит местом хранения.

Если продукция и сырье не хранятся на таких условиях, адрес места хранения отдельно не указывают и соответствующий чекбокс не проставляют.