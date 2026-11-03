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Налоговые проверки
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Налоговики проверяют домашних кондитеров и мастеров по ремонту через аккаунты в соцсетях

Под проверку могут попасть домашние кулинары, мастера по ремонту обуви и бытовой техники, которые работают без ИП или статуса самозанятого.

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Налоговые органы Тюменской области контролируют предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. Для поиска нарушителей инспекторы используют сведения из внешних источников, в том числе из социальных сетей.

Особое внимание налоговики обращают на домашнюю кулинарию, ремонт обуви и мелких бытовых приборов, сообщил источник агентства, близкий к ведомству. Речь идет о предпринимателях, которые привлекают клиентов через соцсети, но не оформляют ИП или самозанятость и не платят налоги. Об этом пишет портал URA.RU.

«Такие мероприятия осуществляются на основании сведений, в том числе полученных из внешних источников, и направлены на привлечение таких лиц к исполнению обязанности по уплате налогов в бюджет», — пояснили в УФНС по Тюменской области.

На октябрь 2026 года налог на профессиональный доход в регионе платят 239 416 человек, включая 8 085 индивидуальных предпринимателей. Самозанятым также доступны налоговый бонус в размере 10 000 рублей, социальный контракт с выплатой до 350 000 рублей для лиц с доходом ниже прожиточного минимума, льготные займы и помощь при участии в госзакупках.

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