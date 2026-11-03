Более 60% молодежи считают необходимым накопить свыше 300 тысяч рублей

Базовый набор продуктов и товаров для дома на первый месяц обойдется одному человеку примерно в 17 тыс. рублей.

Накопить более 300 тыс. рублей перед началом самостоятельной жизни считают необходимым 64% молодых россиян, следует из исследования «Сберстрахования», «Работы.ру» и «Купера». Сумму от 101 тыс. до 200 тыс. рублей назвали достаточной 16% респондентов, от 201 тыс. до 300 тыс. рублей — 11%. Еще 10% полагают, что хватит накоплений до 100 тыс. рублей.

Принимать помощь близких только в экстренной ситуации готовы 42% опрошенных. Еще 36% согласны занять деньги с последующим возвратом, 22% допускают помощь с крупными покупками, а 18% — с продуктами и повседневными расходами. Регулярную финансовую поддержку считают приемлемой 12%, полностью отказываются от перечисленных видов помощи 8%.

После переезда 55% молодых россиян в первую очередь купили бы посуду и столовые приборы, столько же — постельное белье и полотенца. Бытовую химию и средства для уборки считают необходимыми 41%. В «Купере» подсчитали, что продукты на месяц и базовые товары для дома для одного человека стоят в среднем около 17 тыс. рублей.

Опрос прошел в октябре 2026 года во всех регионах России. В нем приняли участие более 3 200 молодых россиян.