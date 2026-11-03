Многодетные матери могут выйти на пенсию на 3–10 лет раньше
Женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, а с пятью и более — в 50 лет. Для досрочного назначения пенсии необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.
Многодетные матери имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Возраст выхода на пенсию зависит от количества детей, напомнил Социальный фонд России.
Для женщин установлены следующие условия:
Трое детей — выход на пенсию в 57 лет.
Четверо детей — в 56 лет.
Пятеро и более детей — в 50 лет.
При этом женщина должна воспитать каждого ребенка как минимум до 8 лет, накопить 15 лет страхового стажа и иметь индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 30.
Например, если у женщины трое детей, но младшему еще не исполнилось восемь лет, право на досрочную пенсию возникнет только после достижения им этого возраста при соблюдении остальных условий.
В СФР также напомнили, что пенсионерам, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети, может быть установлено повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии.
не представляю, как с тремя детьми еще и работать
Щедро, конечно, если забыть, что 8 лет назад в 55 уходили