Многодетные матери могут выйти на пенсию на 3–10 лет раньше

Женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, а с пятью и более — в 50 лет. Для досрочного назначения пенсии необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Многодетные матери имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Возраст выхода на пенсию зависит от количества детей, напомнил Социальный фонд России.

Для женщин установлены следующие условия:

Трое детей — выход на пенсию в 57 лет .

Четверо детей — в 56 лет .

Пятеро и более детей — в 50 лет.

При этом женщина должна воспитать каждого ребенка как минимум до 8 лет, накопить 15 лет страхового стажа и иметь индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 30.

Например, если у женщины трое детей, но младшему еще не исполнилось восемь лет, право на досрочную пенсию возникнет только после достижения им этого возраста при соблюдении остальных условий.

В СФР также напомнили, что пенсионерам, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети, может быть установлено повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии.