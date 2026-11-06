Аксаков объяснил, что изменится после перевода пенсионных накоплений в ПДС

Конвертацию накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений планируют разрешить с 1 апреля 2027 года. Страховую пенсию, баллы и стаж изменения не затронут.

Пенсионные накопления, сформированные в 2002–2014 годах, можно будет перевести в программу долгосрочных сбережений. После перевода средства будут регулироваться правилами ПДС и договором с негосударственным пенсионным фондом, а не системой обязательного пенсионного страхования.

Это позволит выбирать сроки и формы получения денег, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Участники ПДС могут получать государственное софинансирование до 36 тыс. рублей ежегодно в течение десяти лет, инвестиционный доход и налоговый вычет. При достижении пенсионного возраста накопления разрешено забрать единовременно или получать регулярными выплатами. Досрочно использовать деньги можно, в частности, для оплаты дорогостоящего лечения или при потере кормильца.

Программа долгосрочных сбережений действует с января 2024 года. По ней открыто около 15 млн договоров на сумму свыше 1,2 трлн рублей. Гарантия сохранности личных взносов и дохода составляет до 2,8 млн рублей.