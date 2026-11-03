Пенсионеры получат льготу по налогу на имущество не за весь год

Льгота по налогу на имущество начинает действовать с месяца получения права на нее, поэтому налог начислят только за период, когда оснований для освобождения еще не было.

ФНС разъяснила в своем Telegram-чате порядок применения льготы по налогу на имущество для граждан, которые получили статус пенсионера в течение года.

В ведомстве сообщили, что налоговая льгота предоставляется с месяца возникновения права на нее. Это означает, что налог на имущество рассчитывается только за ту часть календарного года, когда у собственника еще не было права на льготу.

Например, если владелец гаража получил статус пенсионера в декабре, льгота будет применяться с этого месяца, а налог начислят лишь за предшествующий период.