СФР досрочно выплатит пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 6 ноября

Работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за октябрь досрочно — 6 ноября 2026 года вместо 8 ноября. Остальные детские выплаты поступят по обычному графику.

Социальный фонд России перечислит работающим родителям ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет 6 ноября 2026 года. Обычно деньги поступают 8-го числа, но в ноябре эта дата выпадает на выходной, сообщила пресс-служба СФР.

Речь идет о выплатах за октябрь 2026 года. Деньги могут поступать на банковские счета в течение всего дня, поэтому отсутствие зачисления утром не означает задержку.

Родителям, которые получают пособие через «Почту России», выплаты доставят с 3 по 25 ноября по графику почтовых отделений.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составляет 40% среднего заработка за два календарных года, предшествующих году начала отпуска по уходу.

Остальные детские пособия перечислят по стандартному графику:

3 ноября — единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей и выплату на ребенка военнослужащего по призыву.

5 ноября — ежемесячную выплату из материнского капитала.

В СФР уточнили, что праздничный день 4 ноября не повлияет на сроки перечисления этих выплат.