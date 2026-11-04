Статус ветерана боевых действий предложили подтверждать QR-кодом на Госуслугах

Электронный код планируют сделать аналогом бумажного удостоверения для получения федеральных и региональных льгот. Сейчас такая возможность доступна только участникам СВО.

Все ветераны боевых действий смогут подтверждать свой статус двухмерным штриховым кодом из личного кабинета на ЕПГУ, следует из законопроекта депутатов Госдумы Сергея Миронова и Александра Воробьева. Для этого предлагается внести поправки в закон «О ветеранах».

Пилотный проект подтверждения статуса через приложение Госуслуги заработал в прошлом году. По словам лидера партии «Справедливая Россия», главы думской фракции Сергея Миронова, сейчас электронный документ могут получить только участники СВО. Остальным ветеранам необходимо предъявлять бумажное удостоверение.

«Электронный QR-код стал полноценным аналогом ветеранского удостоверения. Его можно использовать для получения федеральных, региональных льгот», — сказал Сергей Миронов.

Поправки планируют внести на рассмотрение Госдумы во вторник. Законопроект должен закрепить возможность использовать электронный код при получении всех предусмотренных для ветеранов мер социальной поддержки.