При позднем обращении страховую пенсию за пропущенный период не выплатят

Страховую пенсию назначают со дня обращения, но не ранее возникновения права на нее. После наступления пенсионного возраста откладывать подачу заявления не стоит.

Выплаты за период между наступлением пенсионного возраста и подачей заявления не начислят, сообщили в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России.

«Пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее возникновения права на пенсионное обеспечение. Поэтому откладывать оформление заявления после наступления пенсионного возраста не стоит», — пояснили в ФНПР.

Для назначения страховой пенсии россиянину необходимо подать заявление. Выплату установят со дня обращения, если к этому моменту право на нее уже возникло.