Нефтяников массово проверяют из-за подорожания бензина — ФАС завела уже 76 дел

Количество антимонопольных дел на топливном рынке достигло 76, сообщила Федеральная антимонопольная служба. Производства возбуждены в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов.

«К настоящему времени в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов возбуждено 76 дел, выдано 109 предупреждений», — говорится в сообщении ФАС.

Основанием стали признаки нарушения антимонопольного законодательства при повышении цен на топливо.

На 20 октября 2026 года служба сообщала о 70 возбужденных делах и 102 предупреждениях. Таким образом, за две недели число дел выросло на шесть, а предупреждений — на семь.