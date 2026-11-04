Нефтяников массово проверяют из-за подорожания бензина — ФАС завела уже 76 дел
Антимонопольная служба выдала участникам топливного рынка еще 109 предупреждений. Меры связаны с признаками необоснованного повышения цен.
Количество антимонопольных дел на топливном рынке достигло 76, сообщила Федеральная антимонопольная служба. Производства возбуждены в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов.
«К настоящему времени в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов возбуждено 76 дел, выдано 109 предупреждений», — говорится в сообщении ФАС.
Основанием стали признаки нарушения антимонопольного законодательства при повышении цен на топливо.
На 20 октября 2026 года служба сообщала о 70 возбужденных делах и 102 предупреждениях. Таким образом, за две недели число дел выросло на шесть, а предупреждений — на семь.