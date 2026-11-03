⚡️ Итоги дня: курица подорожала почти на 40%, пенсионеры обыграли блогеров в Counter-Strike, а в Москве хотят построить небоскреб в стиле Minecraft

«Лента» начала поиск нового поставщика профессиональных кормов для сети «Лента Зоомаркет» и может отказаться от продукции Royal Canin из-за претензий к ценам и стабильности поставок.

Шпроты возглавили рейтинг самых популярных рыбных консервов у россиян: их выбирают 69% потребителей, тогда как в топ-5 также вошли сайра, горбуша, скумбрия и тунец.

Куриное мясо в России продолжает дорожать: за год цены на бройлеров выросли на 37%, на филе — на 42%, при этом увеличение импорта из Китая не смогло сдержать рост стоимости на фоне сокращения производства птицы на 5,7% за девять месяцев.

Продажи товаров для дома, ремонта и сада в России в третьем квартале 2026 года выросли на 2,9% и достигли 840 млрд рублей, показав первый квартальный рост за год, который аналитики связывают прежде всего с подорожанием продукции.

Россия в январе-сентябре 2026 года поставила в ОАЭ рекордные 27 тыс. тонн подсолнечного масла на сумму свыше $38 млн, увеличив экспорт в 18 раз в натуральном и в 21 раз в денежном выражении год к году.

Почти 74% россиян хотя бы раз использовали искусственный интеллект для выбора подарков, а чаще всего с его помощью ищут скидки перед праздниками и крупными распродажами.

Осенью 2026 года самыми популярными направлениями для отдыха с детьми в России стали Санкт-Петербург, Москва, Эсто-Садок, Казань и Сочи, сообщили аналитики сервиса «Яндекс Путешествия».

Жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы стали самыми активными путешественниками в Москву в 2026 году, свидетельствуют данные сервиса OneTwoTrip по бронированию авиабилетов и гостиниц.

Предприниматели получили возможность продвигать свои товары и проекты в национальном мессенджере МАХ через платформу VK AdBlogger, а авторы каналов — привлекать рекламодателей и монетизировать свой контент.

По данным исследования TelecomDaily, российские пользователи Android смартфонов тратят на мобильные игры в среднем около одной тысячи рублей в месяц, совершая примерно по три покупки за этот период.

Команда старшего поколения из «Московского долголетия» в возрасте от 55 до 64 лет обыграла сборную блогеров со счетом 13:10 в турнире по Counter-Strike 2 в рамках Московской международной недели видеоигр.

Росстандарт утвердил вступивший в силу с 30 ноября ГОСТ на доставку медицинских грузов дронами, который обязывает строго соблюдать температурный режим, заполнять холодильное оборудование максимум на две трети и проводит обязательную дезинфекцию грузовых отсеков.

В центре Москвы планируют построить 450-метровый жилой небоскреб в стиле Minecraft. Башня в районе «Сити-2» может стать самым высоким жилым зданием России.

Президент Владимир Путин поручил привлекать преподавателей вузов в качестве наставников для молодых учителей по итогам встречи с педагогами, студентами педагогических специальностей и школьниками.

«Яндекс» и Bork представили умную колонку «Станция Bork» за 78 тыс. рублей с сенсорным экраном, восемью динамиками и нейропроцессором, а пользователи в сети усомнились, что набор заявленных функций оправдывает такую цену.

С начала 2026 года в государственных ветклиниках Москвы вакцинировали более 374 тыс. домашних животных, причем чаще всего на прививки приводили собак.

Минтранс предложил запретить выезд на дороги общего пользования питбайкам и другим транспортным средствам, правила эксплуатации которых не предусмотрены ПДД.

К 2036 году свыше 80% внутренних туристических поездок в России могут бронироваться и обслуживаться через цифровые платформы, следует из целевой модели развития платформенной экономики в туризме.