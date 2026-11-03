Клерк дарит возможность возвращаться к пройденным материалам целый год!

Больше не нужно пытаться запомнить все с первого раза. Если потребуется освежить знания, повторить сложную тему или вспомнить изученный алгоритм, вы сможете снова обратиться к пройденным материалам.
Это особенно удобно для бухгалтеров и главных бухгалтеров, которым важно ориентироваться в нюансах учета и налогообложения, для специалистов по 1С, осваивающих новые инструменты, и для финансовых специалистов, развивающих управленческие компетенции.
Выбирайте направление для профессионального роста
На «Клерке» доступны курсы для разных карьерных целей:
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С — чтобы освоить основы профессии.
Главный бухгалтер на ОСНО — чтобы углубить знания по бухгалтерскому и налоговому учету.
Главный бухгалтер на УСН — чтобы разобраться в особенностях учета на упрощенной системе налогообложения.
Аналитик 1С — чтобы освоить новое направление и развиваться в автоматизации бизнес-процессов.
Финансовый директор (CFO) — чтобы перейти от учета к финансовому управлению бизнесом.
Почему стоит воспользоваться этой возможностью?
✅ Год на повторение. Возвращайтесь к пройденным урокам, когда понадобится освежить знания.
✅ Удобно для практики. Повторяйте сложные темы по мере возникновения рабочих задач.
✅ Больше пользы от обучения. Закрепляйте полученные знания и используйте их в профессиональном развитии.