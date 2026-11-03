Работники теряют инициативу и допускают ошибки на фоне изменений в компаниях

В 67% компаний не оценивают готовность сотрудников к организационным изменениям, а 65% не используют системный подход к подготовке руководителей. При этом более трех четвертей участников опроса CaseStudy.Techart сталкивались с сопротивлением сотрудников переменам.

Большинство компаний не оценивают готовность персонала к новым процессам и преобразованиям. Об этом сообщили 67% участников опроса CaseStudy.Techart. Еще 20% рассказали, что готовность сотрудников обсуждают с руководителями неформально, и только 11% отметили проведение такой оценки перед отдельными крупными или сложными изменениями.

Более 75% респондентов сталкивались с сопротивлением изменениям и сомнениями сотрудников в их целесообразности.

Среди других последствий организационных преобразований участники опроса назвали: 44% — снижение инициативности сотрудников;

36% — ухудшение качества работы и увеличение количества ошибок;

около трети — сложности с соблюдением сроков выполнения задач.

Также респонденты отмечали эмоциональное напряжение и усталость персонала. При этом 65% опрошенных сообщили, что в их компаниях нет системного подхода к подготовке руководителей и коммуникации изменений.

Только 35% участников отметили, что работодатели объясняют сотрудникам причины преобразований, ожидаемые результаты и возможные трудности. Предварительную подготовку руководителей к таким разговорам и предоставление специальных материалов практикуют еще реже — об этом сообщили 10% респондентов.

Более половины участников опроса заявили, что их компании вообще не отслеживают усталость сотрудников от изменений. Еще 22% сообщили, что работодатели ориентируются на общие HR-показатели, не выделяя этот фактор отдельно.

Кроме того, 65% респондентов отметили отсутствие специальных мер поддержки персонала во время преобразований.

Среди применяемых практик участники назвали материальное и нематериальное поощрение, встречи с руководством и обратную связь (39%), а также обучение новым навыкам и инструментам (26%).

Исследование CaseStudy.Techart проведено методом пульс-опроса. Его результаты предварительные и не являются репрезентативной оценкой всего российского бизнеса.