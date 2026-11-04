В трех регионах России зарплат родителей может не хватить на второго ребенка

В Севастополе, Еврейской автономной области и Крыму совокупный доход двух родителей со средней региональной зарплатой не достигает 150 тыс. рублей в месяц. Именно такую сумму 32% опрошенных россиян считают минимально необходимой для рождения второго ребенка.

В трех российских регионах общий заработок двух работающих родителей может оказаться ниже суммы, которую многие семьи считают необходимой для рождения второго ребенка. К такому выводу пришли аналитики GdeRabota.ru, сравнив региональные зарплаты с результатами опроса «Выберу.ру».

Согласно опросу, 32% респондентов считают, что для рождения второго ребенка семье необходимо зарабатывать от 150 до 200 тыс. рублей в месяц. Еще 24% назвали сумму от 200 до 300 тыс. рублей, а 22% — более 300 тыс. рублей.

В трех регионах средняя зарплата не достигает 75 тыс. рублей:

Севастополь — 59 923 рубля, или 119 846 рублей на двух родителей.

Еврейская автономная область — 71 208 рублей, или 142 416 рублей на семью.

Республика Крым — 73 507 рублей, или 147 014 рублей на семью.

При этом в регионах с наиболее высокими зарплатами, по данным исследования, совокупный доход двух работающих родителей может превышать 300 тыс. рублей.

Так, в Тыве средняя зарплата составляет 194 056 рублей, в Кабардино-Балкарии — 184 325 рублей, а в Карачаево-Черкесии — 173 332 рубля. Если оба родителя получают такие суммы, семейный доход составит соответственно 388 112, 368 650 и 346 664 рубля.

Генеральный директор GdeRabota.ru Екатерина Агаева отметила, что при планировании второго ребенка семьи учитывают не только размер дохода, но и его стабильность.

«При планировании второго ребенка семья оценивает не только общий доход, но и его стабильность, а также то, хватает ли денег на повседневные расходы. В регионах с невысокими зарплатами даже работа обоих родителей не всегда позволяет достичь дохода, который многие считают необходимым для рождения еще одного ребёнка», — пояснила Агаева.

По ее словам, средние показатели не отражают финансовое положение каждой семьи: реальные доходы зависят от профессии родителей, отрасли и конкретного работодателя.