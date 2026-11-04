Россияне теперь могут сменить мобильного оператора через Госуслуги

С 3 ноября 2026 года россияне могут подать заявление на смену мобильного оператора с сохранением номера через Госуслуги. Сервис доступен абонентам МТС, «Билайна», «Мегафона», Т2 и других подключенных операторов.

На Госуслугах появилась возможность подать заявление на смену мобильного оператора без потери номера телефона. Об этом 3 ноября 2026 года сообщило Минцифры.

Заявление автоматически поступит независимому оператору базы данных перенесенных номеров. Он проверит, соответствует ли заявка условиям переноса.

Чтобы сменить оператора через Госуслуги, необходимо: Открыть личный кабинет на Госуслугах и перейти в раздел «Профиль» → «Сим-карты». Выбрать нужный номер и нажать «Действия» → «Сменить оператора». Заполнить необходимые данные. Отправить заявление.

После успешной проверки с абонентом свяжется новый оператор. Он предложит выбрать тариф и способ заключения договора.

Подписать договор можно лично в салоне связи или дистанционно с помощью электронной подписи. МТС, «Билайн», «Мегафон», Т2 и некоторые другие операторы могут направить документ в приложение «Госключ».

После оформления договора абонент получит новую сим-карту, на которую перенесут действующий номер телефона.

Подать заявку также можно на сайте оператора базы данных перенесенных номеров. Там доступны сравнение тарифов и информация о качестве покрытия мобильной связи в разных регионах.

Прежние способы перехода — через сайт или офис мобильного оператора — продолжают действовать.