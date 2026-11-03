Россияне старше 50 лет стали на 20% чаще работать через цифровые платформы

Во II квартале 2026 года число россиян 50–59 лет, для которых работа через цифровые платформы стала основной, выросло на 20,3% — до 408,9 тыс. человек. При этом общая численность занятых на платформах сократилась на 4,9%.

Число россиян в возрасте 50–59 лет, для которых цифровые платформы служат основным источником работы, увеличилось с 339,8 тыс. до 408,9 тыс. человек за год. Такие данные за II квартал 2026 года приводит портал «Самозанятость.онлайн» на основе статистики Росстата.

Доля этой возрастной группы среди всех участников платформенной занятости выросла с 13,2% до 16,7%.

При этом общая численность россиян, для которых работа через платформы является основной, сократилась на 4,9% — с 2,57 млн до 2,45 млн человек.

Наиболее многочисленной остается группа 30–39 лет — 777,5 тыс. человек, однако за год ее численность снизилась на 12,1%. Среди россиян 20–29 лет сокращение составило 11,1%.

Руководитель портала «Самозанятость.онлайн», член Координационного совета при Правительстве РФ Арсений Беленький считает, что рост занятости людей старше 50 лет может объясняться гибким графиком и возможностью использовать профессиональный опыт.

«Одной из возможных причин роста занятости людей 50-59 лет на платформах могут быть гибкий график и возможность использовать накопленный профессиональный опыт», — отметил Беленький.

По его словам, платформенная работа позволяет людям предпенсионного возраста выбирать заказы с учетом имеющихся навыков и свободного времени.

Результаты опроса ФОМ, Сбера и Минэкономразвития показывают, что при выборе подработки 65% респондентов обращают внимание на размер оплаты, а по 33% — на удобное время и соответствие задач профессиональному опыту.

Среди участников опроса старше 46 лет значение опыта отметили 42%.

«Для этой аудитории важно не начинать профессиональную жизнь с нуля, а найти применение уже имеющимся навыкам. Платформы могут сократить путь между человеком и заказчиком», — пояснил Беленький.

Рост платформенной занятости среди россиян 50–59 лет значительно опередил увеличение общей численности работающих граждан этого возраста — 20,3% против 2,3%.