Теперь на «Клерке» можно удалять черновики статей

Авторам на «Клерке» стало проще управлять публикациями: теперь ненужные черновики можно удалить самостоятельно в пару кликов.

На «Клерке» вышло небольшое обновление для авторов. Пользователи получили возможность самостоятельно удалять ненужные черновики статей.

Новая функция доступна авторам материалов в разделе «Черновики» личного профиля. Теперь пользователи могут удалять неактуальные или ошибочно созданные заготовки без обращения в поддержку.

Обновление на сайте «Клерку.ру» — возможность удалить черновики статей.

Удалить черновик статьи можно через профиль пользователя в разделе «Черновики».