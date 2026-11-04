После атаки БПЛА Ozon остановил прием поставок на складе в Адыгее

Логистический центр Ozon в Адыгейске подвергся атаке беспилотника, после чего на объекте возник пожар. Маркетплейс временно прекратил прием поставок, а часть заказов покупателей может быть отменена.

Логистический центр Ozon в Адыгейске подвергся атаке БПЛА. На объекте произошло возгорание, сотрудников эвакуировали. По предварительным данным компании, пострадавших нет.

«Мы оперативно эвакуировали всех работников, предварительно никто не пострадал. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы», — сообщили в пресс-службе Ozon.

Маркетплейс временно прекратил прием поставок от продавцов на пострадавшем объекте. Товары, которые находились в логистическом центре, скроют с витрины, а поставки, уже находящиеся в пути, перенаправят на другие склады.

Заказы, которые не удастся доставить с других объектов, отменят. При этом покупатели смогут продолжать оформлять новые заказы.

«Клиенты могут оформлять заказы как обычно, мы соберем их в других логистических комплексах и доставим покупателям», — уточнили в компании.

Ранее, 24 октября, атаке подвергся логистический центр Ozon в Омске, а 18 октября — объект компании в Санкт-Петербурге. В обоих случаях возникли пожары, сотрудников эвакуировали.

По информации Ozon, с августа 2026 года пожары из-за попаданий БПЛА произошли на 11 логистических объектах компании. Общий ущерб маркетплейс оценил в 30,1 млрд рублей.