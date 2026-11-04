Для пенсионеров старше 70 лет действуют только адресные льготы и компенсации

Назначение мер социальной поддержки происходит исключительно по индивидуальным основаниям.

С ноября 2026 года контроль за обоснованностью предоставления выплат ужесточат, а сведения и документы заявителей начнут проверять более тщательно.

Неработающие собственники жилья старше 70 лет могут оформить возмещение 50% взносов на капитальный ремонт. Размер выплаты рассчитывают исходя из состава семьи и региональных нормативов площади. Кроме того, пенсионеры освобождены от налога на имущество по одному объекту каждого вида — жилому дому, квартире и гаражу, а по земельному налогу действует вычет на шесть соток.

Неработающим пенсионерам с общим доходом ниже прожиточного минимума в регионе полагается социальная доплата. При достижении 80 лет компенсация за капремонт увеличивается до 100%, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости удваивается автоматически без подачи заявлений.