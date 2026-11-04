📲 Мобильные операторы обнулят плату за технические СМС для Почты России

Технические СМС-уведомления Почты России станут бесплатными для почтового оператора с 1 марта 2027 года, сообщили в Минцифры. Перечень таких сообщений утвердило правительство в рамках закона о поддержке предприятия.

В список бесплатных сообщений вошли уведомления о регистрации и входе в личный кабинет, подтверждении личности при отправке или выдаче посылок и денежных переводов. Также операторы связи не будут тарифицировать сообщения об оформлении договоров, электронных доверенностей и об отказе от получения отправлений.

Сейчас у Почты России действует платная услуга «Информирование клиентов» о статусе доставки. Ее стоимость составляет 14,64 рубля для юридических лиц и 24,40 рубля для физлиц. Решение о пересмотре тарифов или отмене этой платной опции компания примет самостоятельно.