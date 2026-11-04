🍫 Юрист отбъяснил, можно ли есть продукты в магазине до оплаты

Законодательство прямо не запрещает вскрывать и употреблять продукты в торговом зале до внесения денег, но товар остается собственностью магазина до момента расчета.

Право собственности на товар сохраняется за магазином вплоть до выдачи чека, напомнил адвокат Андрей Алешкин. Если покупатель вскрыл упаковку или съел продукт в зале, а затем полностью оплатил его на кассе, закон нарушен не будет. Если же посетитель покинул магазин без расчета, действия могут расценить как мелкое хищение, а при рецидиве — как уголовную кражу.

«До момента оплаты товар принадлежит магазину. Даже если покупатель намерен заплатить позже, это само по себе не означает, что он уже вправе распоряжаться продуктом», — подчеркнул эксперт.

Сотрудники службы охраны и персонал магазина не имеют права штрафовать покупателя, удерживать его силой или досматривать личные вещи. При подозрении на кражу охрана вправе только потребовать оплатить съеденное или вызвать сотрудников полиции.

Для весовых товаров действует отдельное правило: фрукты, конфеты или орехи необходимо сначала взвесить и получить ценник у сотрудника, и только после этого вскрывать упаковку. Если съесть часть продукта до взвешивания, кассир не сможет рассчитать точную стоимость покупки. Чтобы не допустить конфликтных ситуаций, адвокат рекомендует всегда сохранять упаковку или этикетку до кассы либо оплачивать любые покупки перед их употреблением.