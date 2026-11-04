Ущерб от экономических преступлений в России вырос до рекордного размера

За январь–сентябрь 2026 года материальный ущерб от экономических преступлений составил около 460 млрд рублей. Год назад сумма составляла 266,2 млрд рублей.

Материальный ущерб от преступлений экономической направленности по расследованным и приостановленным делам достиг 457,1 млрд рублей за девять месяцев 2026 года, следует из статистики МВД. При этом только за последний месяц сумма ущерба увеличилась почти на 60 млрд рублей — по итогам января–августа она составляла 397,2 млрд рублей.

Количество выявленных экономических преступлений за девять месяцев выросло на 7,3% и составило 95,2 тысячи против 88,7 тысячи годом ранее. Доля тяжких и особо тяжких составов среди них достигла 71,1%.

Общий материальный ущерб от всех видов преступлений по предварительно расследованным и приостановленным уголовным делам за январь–сентябрь составил 656,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель увеличился на 42 млрд рублей.