Ввозные пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран выросли до 35%

Ставка ввозной таможенной пошлины увеличена до 35%, но не менее 5 евро за литр. Повышенный тариф будет действовать до конца 2027 года.

Пошлины на импорт крепких спиртных напитков из недружественных государств повышены до 35%, следует из постановления Правительства от 31.10.2026 № 1441. Ранее импортеры платили 20% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за литр.

Новые ставки применяются при ввозе виски, рома, джина, ликеров, спиртовых настоек, неденатурированного этилового спирта и другой алкогольной продукции. Мера рассчитана на период по 31 декабря 2027 года.

За счет увеличения ставок федеральный бюджет в 2027 году получит дополнительно 10 млрд рублей, указано в пояснительной записке к проекту закона о бюджете.