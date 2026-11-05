ФНС утвердила новые форматы фискальных данных. В список спецрежимов добавили АУСН

Приказ ФНС от 04.09.2026 № ЕД-1-20/658@ с изменениями в форматы фискальных документов зарегистрировал Минюст. Поправки затронут состав обязательных реквизитов, правила оформления чеков коррекции и перечень применяемых налоговых режимов, пишет ФНС.

С 1 марта 2027 года в кассовых чеках появится новый тег 1127 «признак дистанционного способа продажи товара» для маркированной продукции, а тег 1234 со сведениями о безналичных оплатах станет обязательным. В список систем налогообложения добавят «АУСН доход» и «АУСН доход минус расход».

Кроме того, в предметах расчета появится значение «о реализуемой цифровой валюте» с обозначением «ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА» или «ЦВ» на бумаге, а таблицу реквизитов чека коррекции приведут к единому стандарту с обычным чеком.

С 1 сентября 2027 года бизнес больше не сможет применять форматы версий 1.05 и 1.1. Налоговая служба рекомендовала пользователям ККТ заранее проверить кассовую технику и программное обеспечение на готовность к обновленным форматам.