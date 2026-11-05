Станет ли брокер налоговым агентом и придется ли платить НДС с 1 декабря 2026?

Как будет рассчитываться и уплачиваться налог при реализации криптовалюты через Мосбиржу – «Клерку» рассказала профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина.

Вопрос налогообложения операций с цифровой валютой, реализуемой через биржевую инфраструктуру, остается открытым. Ключевая интрига заключается в том, станет ли биржа либо обслуживающий брокер налоговым агентом по аналогии с операциями на фондовом и срочном рынках, что существенно упростило бы администрирование для физических лиц, избавив их от необходимости самостоятельно декларировать доход и рассчитывать налоговую базу.

Для юрлиц и ИП куда более вероятен сценарий, при котором обязанность по исчислению и уплате налога на прибыль либо НДФЛ ляжет непосредственно на владельца актива. Такой формат потребует от компаний выстраивания отдельного учетного контура для фиксации курсовых разниц и финансового результата по каждой сделке.

Отдельного внимания заслуживает тема НДС применительно к USDT – стейблкоину, формально привязанному к курсу доллара, отметила Капустина.

Сама природа подобного актива порождает дискуссию о том, следует ли рассматривать операции по его обмену как оборот имущественного права, освобожденный от НДС по аналогии с валютными операциями. Либо рассматривать его как реализацию иного актива, подпадающего под общий налоговый режим.

До появления однозначной позиции ФНС бизнесу разумнее закладывать в финансовую модель оба сценария, чтобы избежать доначислений по итогам проверки, указала эксперт.