Продажи российских товаров на Ozon выросли на 70%

Покупатели приобрели на маркетплейсе 1,8 млрд отечественных товаров за девять месяцев 2026 года. Спрос обеспечили 62 млн пользователей платформы, которые оформляли более 6 млн заказов в день.

Продажи товаров российского производства на площадке Ozon выросли на 70% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе маркетплейса. За январь — сентябрь 2026 года клиенты заказали 1,8 млрд отечественных позиций. В среднем объем заказов превысил 6 млн товаров ежедневно, а покупку оформили 62 млн человек.

Основное производство популярных позиций сосредоточено в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. При этом жители данных субъектов также чаще других приобретают товары из других регионов России.

«Еще десять лет назад небольшой производитель продавал в основном в своем городе и в соседних районах региона. Сейчас его продукцию могут заказать жители из разных точек страны. Мы берем на себя не только логистику, но и помощь с продвижением. Для этого системно развиваем региональные витрины», — прокомментировал вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин.

С 2022 года онлайн-ретейлер развивает совместный с региональными властями и центрами «Мой бизнес» проект «Сделано в России», к которому подключены 58 субъектов страны. Локальные бренды могут бесплатно размещать свою продукцию в специальном разделе и получать дополнительное продвижение на платформе.