Импортеры из стран ЕАЭС вынуждены дважды вносить обеспечительный платеж из-за сбоев и правок в СПОТ

Компании сталкиваются с двойным списанием налогов при изменении условий доставки или ошибках в документах, а возврата переплаты приходится ждать до трех месяцев. ФНС уже готовит механизм корректировки сведений без повторного внесения средств.

Импортеры товаров из ЕАЭС рискуют повторно перечислять обеспечительные платежи по НДС и акцизам за одну и ту же партию груза при смене перевозчика или исправлении технических ошибок. Проблема возникла после запуска СПОТ для автоперевозок: при изменении номера машины или логистической компании система требует оформить новый документ о предстоящей поставке товаров (ДОПП) и внести второй платеж.

По оценке экспертов, временно замороженная сумма может достигать 20–22% от стоимости партии, что вымывает оборотные средства бизнеса, сообщают «Известия».

Вернуть излишне уплаченные деньги на единый налоговый счет можно только после подачи декларации по косвенным налогам и завершения камеральной налоговой проверки, которая длится до трех месяцев, разъяснили в ФНС. До окончания ревизии переплату нельзя ни вернуть на расчетный счет компании, ни направить на погашение других налоговых обязательств.

В Федеральной налоговой службе подтвердили необходимость оформления нового ДОПП и повторного платежа при замене перевозчика по действующим правилам, однако ведомство уже прорабатывает возможность ввода корректировочного документа. Это позволит компаниям менять сведения о транспортной компании без выпуска нового документа и заморозки дополнительных денег.