Правительство разработает меры по спасению предприятий ТЭК от банкротства

План мероприятий по поддержке предприятий ТЭК с риском банкротства утвердил кабмин, следует из плана по реализации Энергостратегии до 2050 года. Министерствам также поручено наладить взаимодействие с правоохранительными и контрольными органами для пресечения попыток преднамеренного банкротства. Особое внимание уделят наиболее уязвимым секторам, где финансовая нагрузка напрямую угрожает производственным процессам.

По расчетам управляющего партнера NEFT Research Сергея Фролова, основанным на данных Росстата, риск банкротства в энергетике в 4,2 раза выше среднего показателя по экономике. При этом доля убыточных организаций в энергетической сфере достигла 49% по итогам 2025 года. Наиболее сложная ситуация складывается в тепловой генерации, сегменте независимых АЗС и НПЗ, а также в угольной отрасли, где доля убыточных предприятий сохраняется на уровне 70%.

Для стабилизации бизнеса ведомства могут задействовать механизм досудебной санации компаний, точечные тарифные решения, ускоренное согласование планов оздоровления, отсрочки платежей и реструктуризацию задолженности. По оценкам Минэнерго, убытки только угольных компаний за восемь месяцев 2026 года составили 178,6 млрд рублей в дополнение к накопленным потерям в размере 408 млрд рублей за 2025 год.