Две трети малых предприятий столкнулись с кибератаками в 2026 году

С киберинцидентами столкнулись 63% представителей малого и среднего бизнеса, однако комплексную защиту выстроили только 35% компаний. При этом бизнес рискует получить многомиллионные штрафы за утечки персональных данных.

Жертвами кибератак стали 63% предприятий малого и среднего бизнеса, а у 16% из них инциденты привели к реальным сбоям и потере данных, выяснили аналитики компании «Киберпротект» и Аналитического центра НАФИ.

Полноценную комплексную защиту внедрили только 35% компаний. Треть опрошенных ограничивается антивирусом и обновлением программ, а 8% вообще не защищают инфраструктуру. Четкий регламент действий на случай взлома есть лишь у 20% организаций, а среди микробизнеса — у 10%.

К внедрению мер безопасности предпринимателей подталкивают крупные контрагенты: 58% респондентов сталкиваются с требованиями соблюдать правила защиты при заключении договоров, а треть заказчиков требует официального аудита.

Главными барьерами бизнес называет дефицит бюджета (41%), нехватку кадров (37%) и недостаток профильных знаний (28%). Ситуацию осложняет человеческий фактор: 78% участников опроса считают ошибки сотрудников основной причиной проблем, но регулярные тренинги проводят только 34% работодателей.

Малый бизнес больше не может считать информационную безопасность опциональной задачей, отметила исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова. По ее словам, предпринимателям не хватает ресурсов для самооценки и компетенций, поэтому ИТ-вендоры и государство должны оказать поддержку через методические материалы и просвещение.

Уязвимость систем создает прямые финансовые риски из-за ужесточения ответственности по закону № 420-ФЗ. За утечки персональных данных организациям грозят штрафы от 3 до 5 млн рублей, а при повторных нарушениях действуют оборотные штрафы до 3% годовой выручки, но не менее 25 млн рублей.