Полная стоимость ипотечных кредитов снизилась до минимума за год

Средняя полная стоимость кредита по ипотеке опустилась до 16,4%, а самые низкие ставки зафиксировали в Бурятии, Санкт-Петербурге и Омской области.

Полная стоимость кредита по ипотеке в сентябре 2026 года составила 16,4%, снизившись за месяц на 0,7 процентного пункта, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

Наименьшие показатели среди 30 крупнейших регионов зафиксировали в Республике Бурятия (15,9%), Омской, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Санкт-Петербурге (по 16%). В Москве значение составило 16,3%.

Самая высокая ипотечная стоимость кредита отмечена в Иркутской и Самарской областях (по 17,1%), Красноярском крае (16,9%), Кемеровской, Оренбургской и Саратовской областях (по 16,8%). Быстрее всего показатель за год падал в Санкт-Петербурге (-2,9 п.п.) и Ставропольском крае (-2,8 п.п.), а минимальное снижение зафиксировали в Хабаровском крае (-0,9 п.п.).

«ПСК по ипотечным кредитам в сентябре сократилась до минимального значения за последний год. Такая динамика в последнее время была обусловлена тем, что рыночные ставки по ипотеке следовали за снижением ключевой ставки ЦБ с определенным временным лагом», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Банки сохраняют жесткие требования к заемщикам из-за ограничений регулятора на выдачу ссуд клиентам с высокой долговой нагрузкой. Клиентам с высоким кредитным рейтингом банки в сентябре предлагали ипотеку со средней ПСК 16,3%, тогда как заемщикам с низкой кредитоспособностью — по ставке 17,2%.